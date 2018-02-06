Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.