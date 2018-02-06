AB'den yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.
AB: Türkiye ile AB Zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacak
06.02.2018 - 20:06 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 00:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB: Türkiye ile AB Zirvesi 26 Mart'ta Varna'da yapılacak. Görüşmeye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.
Etiketler : ab,türkiye,varna,
541837 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/541837.aspx
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