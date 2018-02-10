Suriye'nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 30 sivilin yaralandığı bildirildi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, öğle saatlerinde kent merkezindeki "Saat Kavşağı" bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti. Olayı henüz üstlenen üstlenmedi. Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017'deki toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.
İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü
10.02.2018 - 13:49 | Son Güncelleme: 10.02.2018 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib'de merkezindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti.
Etiketler : Suriye,İdlib,haberler,
542668 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/542668.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER