Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Cinderes'in batısındaki Arşali köyünün teröristlerden temizlendiğini duyurdu. TSK ve ÖSO, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimlere saldıran PYD/PKK'yı temizlemek için Cinderes'e yoğunlaştı.

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenleniyor. Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor.

Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO savaşçılarının teröristlerle çatışma anları AA kamerasına yansıdı. Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.