Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre en soğuk günlerini yaşıyor. ’İsviçre’nin Sibiryası’ olarak adlandırılan Neuchatel kantonu Brevine bölgesinde hava sıcaklığının dün akşam saatlerinde eksi 27 dereceye kadar düştüğü belirtildi.

DON TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI

Samedan bölgesinde hava sıcaklığı eksi 25, Courtelary bölgesinde eksi 17 dereceyi görürken, sıcaklık Andermatta’da eksi 22.5 dereceye düştü. Düşük sıcaklıkların perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

EN SOĞUK GÜN 1987 YILINDA GÖRÜLDÜ

İsviçre’nin Brevine bölgesinde 12 Ocak 1987 tarihinde hava sıcaklığı eksi 41.8’i bulmuş, ülkenin en soğuk günü olarak kaydedilmişti.