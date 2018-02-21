Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nauert, basın toplantısında Beşşar Esad rejiminin Doğu Guta'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, "Doğu Guta'da yaşananlardan dolayı derin kaygı duyuyoruz. Son raporlar gösteriyor ki hava saldırıları doğrudan hastaneleri ve sivillerin olduğu bölgeleri hedef alıyor, bunun sonucunda ise son 48 saat içerisinde yüzden fazla kişi hayatını kaydetti." diye konuştu.

Saldırıların son günlerde daha da arttığını belirten Nauert, "Esad rejimi kuşatma altına alarak insanları açlık sınırına iten bir taktik uyguluyor ve bu da bir insanlık felaketidir. Doğu Halep'teki felaket şimdi Doğu Guta'da tekrar ediyor." ifadesini kullandı.

Bölgede görev yapan sağlık personeli ve saldırı sonrası sivillerin kurtarılması için çalışan gönüllülerden övgüyle bahseden Nauert, bu kişilerin başka insanların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını riske attığını söyledi. Nauert, Rusya'nın Esad rejimi üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini kaydetti.

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 167 sivil öldü.