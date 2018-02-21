Associated Press (AP) haber ajansının son dakika haberine göre, Beyaz Saray yakınlarında şüpheli bir araca Amerikan Gizli Servisi müdahale etti... Bölgedeki bir Federal Ofis binası tahliye edildi. Cadde araç trafiğine kapatıldı.
Beyaz Saray'da hareketli dakikalar! Gizli Servis müdahale etti
21.02.2018 - 17:46 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray yakınlarında şüpheli bir araca Gizli Servis müdahale etti.
Etiketler : Beyaz Saray,Gizli Servis,arac,
545425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545425.aspx
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