Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Associated Press (AP) haber ajansının son dakika haberine göre, Beyaz Saray yakınlarında şüpheli bir araca Amerikan Gizli Servisi müdahale etti... Bölgedeki bir Federal Ofis binası tahliye edildi. Cadde araç trafiğine kapatıldı.