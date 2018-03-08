Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar- Suriye sınır hattında bulunan un fabrikasına PKK/PYD terör örgütü tarafından sözde PYD flaması asıldı. Olayı drone ile tespit eden güvenlik güçleri, flamaya ateş açarak asıldığı yerden indirdi.
PYD’nin sözde flaması indirildi
08.03.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 08.03.2018 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Rasulayn tarafındaki sınır hattında un fabrikasına konulan terör örgütü PYD’nin sözde flaması güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu indirildi.
Etiketler : PYD,sözde flaması,
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