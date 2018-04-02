Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı, "Azerbaycan'da oldukça demokratik ve elverişli bir seçim ortamı bulunmaktadır. Ülkemizde seçimlerin uluslararası seçim standartlarına uygun, özgür ve şeffaf şekilde yapılmasını sağlayacak bir siyasi irade vardır" dedi. Yerel ve uluslararası gözlemcilerin seçime büyük ilgi göstenmesini beklediklerini ifade eden Şahbazlı, "Ülkemizin Avrupa'nın enerji güvenliğinin temininde vazgeçilmez rolü bir gerçektir. Dünyada mevcut olan gergin jeopolitik atmosfer, her gün alevlenen çatıma ve savaşlar fonunda Azerbaycan'ın bulunduğu oldukça karmaşık bölgede istikrar adası olma konumunu koruması şüphesiz önemli bir husustur. Bu anlamda düşünüyorum ki Azerbaycan'da yapılan seçimler sadece Güney Kafkasya bölgesi için değil tüm dünya için büyük bir önem arz etmektedir" diye konuştu.

"Azerbaycan Güney Kafkasya'nın lider devletine dönüşmüştür. Bundan dolayı bazı uluslararası güçler ülkemizi gözden düşürmeye çalışıyor" diyen Şahbazlı şöyle devam etti: "Azerbaycan'ın özellikle dış politikada atak bir tutum sergilemesinin bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturuyor. Azerbaycan'ın dengeli ve bağımsız dış politika yürütmesi, ekonomik başarıları, dünya çapında siyasi, kültürel ve spor toplantılarına ev sahipliği yapması, Cumhurbaşkanının Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili sert tutumu; bazı uluslararası çevreler tarafından kıskançlıkla karşılanıyor. Özellikle dünyanın önde gelen devletlerinde etki güçleri olan Ermeni lobisi bu konuda etkinlik gösteriyor ve kendi adamları aracılığıyla Azerbaycan'daki seçimleri karalamaya çalışıyor. Bu seçimlerin galibi kuşkusuz ki, Azerbaycan gençlerinin lideri Sayın İlham Aliyev’dir."