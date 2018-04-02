Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordu radyosunun spikeri Meidan, sosyal paylaşım sayfasında, Gazze sınırında Filistin Toprak Günü dolayısıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde Filistinlilerin İsrail askerlerince şehit edilmesine tepki gösterdi.

Haberde, Meidan'ın sosyal paylaşım hesabında olaylardan duyduğu üzüntüyü, “İsrailli olmaktan utanıyorum” sözleriyle ifade etmesi üzerine, radyonun Müdürü Shimon Elkabetz’in talimatı üzerine işine son verildiği belirtildi.

Radyonun Müdürü Elkabetz’in de spikerin işten çıkarılmasını "Gazze olaylarının gerçeklerine vakıf değildi" sözleriyle gerekçelendirdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın, “Eğer İsrailli olmaktan utanıyorsa, ordu radyosuna istifasını verip gitsin" şeklindeki sözleri de aktarıldı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dün bir araya gelen sol eğilimli yüzlerce İsrailli de ordunun Gazze sınırındaki Filistinli sivillere yönelik günlerdir sürdürdüğü tutumuna son vermesi için protesto düzenlemişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.