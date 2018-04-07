Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus ulusal NTV televizyon kanalının Mesto Vstreçi (Buluşma Yeri) adlı canlı yayın programında konuşan Rus siyasi uzman ve yazar Nikolay Starikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4. kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesine dikkat çekti.

"TÜRKİYE’DE OLASI TERÖR SALDIRILARI MEYDANA GELEBİLİR"

Starikov, "Batı bizimle konuşmak istemiyor. Kapıyı kapattı. Fakat Türkiye kapısını açtı ve biz de oraya gidiyoruz. Fakat şunu da söylemek lazım: Batı, Türkiye’ye yönelik baskısını artıracak. Dolayısıyla ben yakın zamanda Türkiye’de olası terör saldırılarının meydana gelebileceğini tahmin ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE BİZİ DESTEKLEDİ"

Rus uzman sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Putin’in Devlet Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması şunu ifade ediyor: Bu Rusya’nın gelecekteki çok pragmatik dış politikasına yönelik bir mesaj olmakta. Putin Çin’e de gidebilirdi. Bu daha mantıklı. Çin Batı’nın bize uyguladığı (Rusya ve İngiltere arasındaki ajan krizi nedeniyle) adımlara katılmayarak bizi destekledi. Çin’den de bunu bekliyorduk. Fakat Türkiye de bizi destekledi. Biz de Türkiye’nin bu desteğini yüksek değerlendirdik. Bu ziyaretin de anlamı budur. Aynı zamanda İngiltere’yi destekleyenlere de böylece bir mesaj verdik."