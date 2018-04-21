Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Peşmerge Güçleri'ne gönderilen yardım Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’ne ulaştı.

Barzani’ye yakın Rudaw’a konuşan Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Yardımcısı Kahraman Kamal, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Peşmerge Güçleri'ne gönderilen yardımın ellerine ulaştığını söyledi.

MAAŞLARINI YATIRACAKLAR

Kahraman Kamal, ABD tarafından gönderilen yardımla Peşmerge Güçleri'nin maaşlarını ödeyeceklerini belirtti. Kamal, “Peşmerge Güçleri’nin maaşları bu hafta dağıtılacak” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı her ay Peşmerge Güçleri'ne 25 milyar dinar para yardımı gönderiyor.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR YARDIM

ABD, 2016 yılında Peşmerge Güçleri’ne 450 milyon dolar, 25 Ocak 2018’de de 365 milyon dolar para yardımında bulunmuştu.

12 Haziran 2016’da ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında ilk defa askeri bir protokol imzalanmıştı.