Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD yönetimi, kara listesindeki İranlı havayolu şirketlerine Amerikan menşeli ekipman temin ettikleri gerekçesiyle 9 kişi ve kuruluşa karşı yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mahan, Caspian, Meraj ve Pouya gibi İranlı havayolu şirketlerine Amerikan menşeli ürünleri tedarik ettiği iddia edilen 3 kişi ve 6 şirketin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Ayrıca, yaptırım listesindeki İranlı havayollarına ait 31 uçağa hizmet veya iniş izni tanıyanların ABD'nin yaptırımlarına tabi tutulacağı uyarısında bulunuldu.

ABD'nin yaptırım uyguladığı İranlı havayolu şirketlerinin terör örgütü Hizbullah ve Esed rejimine silah, savaşçı ve finansman sağladığı öne sürülen açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Dünya genelinde ülkeler ve şirketler, İran tarafından bölgeye terör ihraç etmek için kullanılan havayollarına iniş izni ve havacılık hizmetleri sağlamanın getirdiği riskleri dikkate almalılar. Bu havayolu şirketlerinin Amerikan ürünlerini ve hizmetlerini temin edebilmek için kullandığı aldatıcı uygulamalar, İran rejiminin işleyişi için başvurulan hilekar yolların sadece bir örneği."

Yaptırım kararıyla ABD'deki mal varlıkları dondurulan ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanan 3 kişi ve 6 şirket arasında Türkiye'den bir şahıs ile 4 şirket yer aldı. Listedeki diğer isimleri İran vatandaşları ve şirketleri oluşturdu.