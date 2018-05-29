Amerikan medyasına konuşan bir ABD istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet  Başkanı Vladimir Putin'in, S-500 hava savunma sisteminin yakın zamanda seri  üretime geçeceğini duyurmasından kısa bir süre sonra istihbarat raporlarında,  Rusya'nın söz konusu silahın test atışlarını gerçekleştirdiğinin yer aldığını öne  sürdü.

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı istihbarat yetkilisi, 600  kilometre menzile sahip S-500 füze sisteminin 481 kilometre mesafede bir hava  unsurunu başarıyla vurduğunu ifade ederek, bunu "dünyanın yeni rekoru" olarak  nitelendirdi.

Rus ve Sovyet silah sistemlerinin son teknoloji ürünü S-500 füze  sisteminin 600 kilometre menzili bulunurken, mevcut Rus S-400 sistemleri 400  kilometre ve muadili Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Füze Sistemi  (THAAD) ise 200 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Test edilen versiyonunda, düşük ve hipersonik hıza sahip balistik  füze, Erken Uyarı Kontrol Sistemine (AWACS) sahip uçaklar gibi hedeflere angaje  olma kapasitesine sahip olduğu ifade edilen S-500lerin, ayrıca jet uçaklarına  yönelik önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek versiyonunun üzerinde de  çalışıldığı belirtiliyor.