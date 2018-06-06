Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, İsrail'de katıldığı bir  konferansta yaptığı konuşmada, Kuzey Kore tarafından ABD Başkan Yardımcısı Mike  Pence'e yönelik hakaret içeren açıklamanın ve nükleer savaş tehdidinin ardından  Trump'ın zirveyi iptal etmekten başka seçeneğinin kalmadığını belirtti.

Giuliani, Washington yönetiminin bu katı tutumunun Kuzey Kore lideri  Kim'i, tavrını yumuşatmaya zorladığını ifade ederek, "Kim Jong-un, dizlerinin  üzerine çökerek bunun (zirve) için yalvardı." yorumunu yaptı.Trump, 24 Mayıs'ta Kuzey Kore lideri Kim'e bir mektup yazarak, son  açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" ötürü 12 Haziran'da iki lider  arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Bundan bir hafta sonra Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump ile  Kim'in Singapur'da yapılması muhtemel zirveyle ilgili hazırlıklarını "aktif bir  şekilde" sürdürdüğünü açıklamıştı.Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılması  beklenen 12 Haziran'daki zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana  devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım  olması öngörülüyor.