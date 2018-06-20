Brennan, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trump yönetiminin, sınırımızda çocukların da dahil olduğu acımasız  insan hakları ihlalleri işlediği bir dönemde ABD'nin, BM İnsan Hakları  Konseyinden ayrılması ironinin zirvesi. Trump yönetimi Amerika'nın müşfik ve adil  imajını yerle bir ediyor."

Kariyeri boyunca CIA'de çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra  Başkan Barack Obama'nın iç güvenlik danışmanı olan, ardından David Petraeus'un  istifasıyla boşalan CIA Direktörlüğüne atanan Brennan  2013-2017 yılları arasında  bu görevi sürdürmüştü.