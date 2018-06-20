Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde, ABD'nin Rusya ile müzakere ederek ilan ettiği güvenli bölgeye saldırmaya başladı.

Rejim güçleri, Dera'nın kuzey ve doğu kırsalını yoğun bombardımana tutuyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esad rejimi ve İranlı güçler, Dera'nın Hara, Nahta, Büşra Harir, Dellafa, Miskiye ve Hirak bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Dera'nın kuzey kırsalındaki Miske beldesi etrafında muhalifler ile Esad rejimi ve İranlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçlerinin saldırı başlattığı bölgelerde yaşayan binlerce kişinin Dera'nın merkezine göç ettiği öğrenildi.

Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Amer Abadzeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin yaralandığını söyledi.

Güvenli bölge ilan edilmişti

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilen Dera, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bir tür güvenli bölge ilan edilmişti.

ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla iş birliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya ile yapılan anlaşmadan hemen sonra kesmişti.

Dera'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington yönetimi, 27 Mayıs'ta rejimi uyarmış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, rejimin saldırı hazırlıklarını endişeyle izlediklerini bildirmişti.

Nauert, 14 Haziran'da uyarısını yineleyerek "ABD, rejimin, bu bölgedeki ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.