Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'da İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve başkaca kritik yetkililer yaptığı toplantı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, "Önleyici ve eminim ki nihayetinde yasayla da uygun hale getirilecek bir şeyler yapacağım" dedi. Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra ABD lideri, yasadışı yollarla ülkeye giren ailelerin bir arada tutulmasını öngören kararnameyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Trump, "Bu, aileleri bir arada tutmaya ilişkin. Ayrılan aile manzarasından hoşlanmıyorum" dedi.