Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Christopher Gunness, fon yetersizliği nedeniyle ajansın birçok faaliyetini askıya alabileceğini belirterek, Filistinli mültecileri zor günlerin beklediğini söyledi.

Gunness, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın fon sıkıntısı nedeniyle Filistin ve komşu ülkelerde yaşayan Filistinli mültecilere sağladığı eğitim sağlık ve acil yardım hizmetlerini sonlandırmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Filistinli mültecilere yardım amacıyla 1949'de kurulan UNRWA, başta Filistin olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Suriye'de yaşayan 5,2 milyondan fazla kayıtlı Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

Bu mültecilerin 1,3 milyona yakını abluka altındaki Gazze'de, 800 bine yakını ise işgal altındaki Batı Şeria'da yaşarken, geri kalan Filistinli mülteciler ise komşu ülkeler Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunuyor.

Başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere birçok alanda yardım faaliyetinde bulunan kuruluş, Filistinli mülteciler için büyük önem arz ediyor.

Filistinli 515 binden fazla mülteci çocuk UNRWA'ya ait okullarda eğitim alıyor

UNRWA'nın verilerine göre, Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da ajansa bağlı 702 okul bulunuyor ve bu okullarda 515 binden fazla Filistinli mülteci çocuk eğitim görüyor. Büyük bir bölümü Gazze ve Ürdün'de yer alan bu okullarda 21 binden fazla öğretmen ve hizmetli görev yapıyor.

UNRWA bünyesindeki 143 sağlık kuruluşunda 3 milyondan fazla Filistinli mülteciye sağlık hizmeti veriliyor.

Bunun yanı sıra ajans, yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşayan yüz binlerce Filistinli mülteciye bulundukları ülkenin ekonomik koşullarına göre aylık nakit ve gıda yardımında bulunuyor.

Filistin'deki 320 binden fazla mülteci çocuk eğitimden mahrum kalabilir

UNRWA sözcüsü Gunness, ajansın yeterli fona sahip olmaması nedeniyle başta abluka altındaki Gazze ve Batı Şeria olmak üzere birçok bölgedeki yardım faaliyetine son vermek zorunda kalabileceğini dile getirdi.

Filistinli mülteci sayısında önümüzdeki yıl artış yaşanabileceği ve UNRWA'ya duyulan ihtiyacın daha da artabileceğini belirten Gunness, yakın gelecekte işlerin Filistinli mülteciler için daha da zor bir hal alabileceğine dikkati çekti.

Fon yetersizliği nedeniyle ajansa ait Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki okulların kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Gunness, şu ifadeleri kullandı:

"Ağustos ayında yeni eğitim ve öğretim yılı başlayacak ancak yeterli fon bulunmaması nedeniyle ajansa ait birçok okul açılmama riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle Gazze'de 270 bin, Batı Şeria'da 50 bin çocuk bu yılki eğitimlerini UNRWA'ya ait okullarda alamayabilir."

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de nüfusun üçte ikisinin UNRWA yardımlarına ihtiyaç duyduğunu ve ajansın kaynak yetersizliği nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerinin bir kısmını askıya almak zorunda kaldığına işaret eden Gunness, bu durumun Gazze'de yaşayan Filistinli mülteciler için felaket olabileceği uyarısında bulundu.

Gunness, UNRWA'nın fon yetersizliği nedeniyle Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere sağladığı başta eğitim, sağlık ve acil yardımlarda kesintiye gitmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

ABD, UNRWA'ya yapacağı yardımı askıya aldı

Zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinli mülteciler için yaşam koşulları UNRWA'nın bazı hizmetlerini askıya almak zorunda kalmasıyla daha da güç bir hal alacak gibi görünüyor.

Filistin meselesinde İsrail'e verdiği açık destekle tepki toplayan ABD yönetimi, yardım kozuyla Filistin yönetimini baskı altına almaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

Uzmanlar, Washington'un bu kararı Filistin yönetiminin "ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına" gösterdiği tepki nedeniyle aldığını dile getiriyor.

Türkiye yardım için devrede

Bu arada Türkiye, mali kriz yaşayan UNRWA'ya 10 milyon dolar ek yardımda bulundu.Türkiye ayrıca Gazze'ye 26 ton un yardımı yapma kararı aldı. Bunun mali karşılığı da yaklaşık 10 milyon dolara tekabül ediyor.

Türkiye, Filistinli mültecilere yapılan yardımların kesintiye uğramaması için uluslararası arenadaki yeni donör arayışına da hız verdi. Bunun yanı sıra "Filistin'e Umut Ol" sloganıyla Başbakanlık tarafından başlatılan kampanyadan Filistinli mülteciler de istifade edecek.