NSA'nın yabancı casusluk faaliyetlerini takip ettiği telefon  kayıtlarının da bulunduğu veri tabanının "teknik aksaklıklardan" dolayı  silindiğini duyurmasının ardından Trump, kuruma yüklendi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, "Vay be! NSA 680  milyon telefon çağrısı ve mesaj kaydını sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik  düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam  ediyor." ifadelerini kullandı.

NSA, teknik aksaklıklar nedeniyle yetkileri olmadığı halde bazı  kişileri dinlemiş olma ihtimaline karşı, 2015 yılından bu yana toplanan tüm  telefon çağrıları ve kısa mesaj kayıtlarını sileceğini açıklamıştı.

Silinecek kayıtların arasında, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık  seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmada kanıt sayılabilecek kayıtların olup  olmadığı bilinmiyor.

NSA ağrılıklı olarak yabancı casusluk faaliyetlerini takip etmek  amacıyla ülke içinde ve dışında kayıt topluyor.

NSA, aynı zamanda, Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri sürecinde,  "Amerikan demokrasisine zarar vermek" ve "Trump'ın lehine, Demokrat aday Hillary  Clinton'a karşı karalama kampanyaları yapmak" üzere faaliyet yürüttüğü  iddialarını destekleyen istihbarat kurumlarından biri olarak biliniyor.