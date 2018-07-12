Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nda bomba alarmı verildi. Kimliği belirsiz bir kişinin Efimerida Ton Sindakton gazetesini arayarak havalimanında 3 patlayıcı yerleştirildiğini ve gece yarısına kadar patlatılacağını söylediği belirtildi. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.
Atina Elefterios Uluslararası Havalimanı’nda bomba ihbar
12.07.2018 - 19:38 | Son Güncelleme: 12.07.2018 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da kimliği belirsiz bir kişi, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’na bomba yerleştirildiğini ihbar etti. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.
Etiketler : atina,yunanistan,son dakika haberleri,bomba ihbarı,
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