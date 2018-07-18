Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sırbistan'ın AB üyeliği için çözülmesi gereken konularda bu ülkeye yardım etmek istediğini dile getiren Macron, "Bu tarihi otomatik kriter olarak görmemiz gerektiğini düşünmüyorum. 2025 yılına kadar (müzakere) programında karar verilen konular hakkında hiçbir şey yapılmadığı takdirde, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne girme şansı yok." dedi.

Macron, Sırbistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinin etkili olması temennisinde bulundu.

"2025 yılında her şey planlandığı gibi yapılmış olursa evet (Sırbistan üye olabilir)." diyen Macron, yakın zamanda Sırbistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise "Macron'un hemen üye olabileceğimizi söylese de Belgrad ile Priştine arasındaki sorun çözülmeden, adalet sistemi reforme edilmeden ve diğer konular hakkında çalışmalar yapmadan Sırbistan AB'ye üye olamayacak. Dolayısıyla sorunlarımızı çözmeliyiz. Bu yapılmazsa (AB üyeliği) olmaz." diye konuştu.

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan, AB ile üyelik müzakerelerini yürütüyor.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, şubat ayında Batı Balkanlar stratejisini açıklamış, Batı Balkanlar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu söyleyerek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." demişti.