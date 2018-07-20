Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen Ordusu 7. Askeri Bölgesi'nden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Sana'nın Nehem ilçesinde Husilerin üst düzey komutanlarının toplantı yaptığı binayı hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda Husilerin 4 komutanının ve bazı korumalarının öldüğü ifade edildi.

Ölen komutanlar arasında Husilerin Nehem saha komutanı Yasir Amir'in de bulunduğu kaydedilirken, diğer 3'ünün Husilerin kalesi olarak bilinen Sada kenti sorumluları olduğu aktarıldı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.