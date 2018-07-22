Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Ruyder ilçesinde yerel saatle 09.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünü Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi 5.7 olarak veriyor. Geniş bir alanda hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmış değil. Birçok arama kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi.

500'DEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'ın güneyini boydan boya kat eden fay hattı, Türkiye topraklarına kadar ulaşıyor. İran-Irak sınırında geçen yıl meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde, 500'den fazla insan hayatını kaybetmişti.