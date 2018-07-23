Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'de silahlı saldırganlar ateş açarak valiliğe girdi. İlk bilgilere göre 2 polis yaralandı.
Erbil'de valiliğe saldırı: 2 polis yaralı
23.07.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 23.07.2018 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin merkezi Erbil'de silahlı saldırganlar ateş açarak valiliğe girdi. İlk bilgilere göre 2 polis yaralandı.
Etiketler : erbil,saldırı,
572936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/572936.aspx
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