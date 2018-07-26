Çin'in başkenti Pekin'de büyük bir patlama meydana geldi. Pekin'deki ABD konsolosluğu yakınlarında meydana gelen patlama sonrasında polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.
ABD'nin Pekin büyükelçiliği yakınlarında patlama
26.07.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 26.07.2018 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pekin'deki ABD büyükelçiliği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Etiketler : Pekin,ABD büyükelçiliği,
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