Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan Protestan kilisesinin mensubu papaz Brunson'ın tutukluluğu, "sağlık sorunları" dikkate alınarak önceki gün ev hapsine çevrilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump için, papaz Brunson’ın cezaevinden çıkarılarak evine geçmesine yönelik mahkeme kararı Türkiye’yi eleştirmek için bir bahane oldu. Daha önce de papaza sahip çıkan açıklamalar yapan Trump, bu sefer işi tehdide vardırdı. ABD Başkanı, dün akşam attığı tweetle Türkiye’yi tehdit ederken şu ifadeleri kullandı: "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu sebebiyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!”



BİR TEHDİT DE PENCE’TEN

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda, NATO ittikafının üyesi Türkiye'ye aynı tehdidi yöneltti. Pence, "Türkiye, Papaz Andrew Brunson'ı derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç adamı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak" dedi.

Tehditkâr ifadeler asla kabul edilemez

Başkan Trump’ın attığı tweet sonrası Ankara’dan peş peşe açıklamalar geldi. İşte o tepkiler:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD'li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye yönelik kullanılan tehditkâr dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. ABD, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir.

BİR ÖYLE BİR BÖYLE

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Brüksel’deki NATO Zirvesi dolayısıyla bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi şekilde tokalaşmıştı. Erdoğan hakkında olumlu ifadeler de kullanan Trump’ın aradan 10 gün bile geçmeden papaz Brunson üzerinden Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmesi “iki yüzlülük” olarak nitelendirildi.