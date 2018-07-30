Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Toplantıya; söz konusu üç ülkeden üst düzey müzakere heyetleri katılacak. Heyet, terörle mücadele, çatışma bölgelerine insani yardımın ulaştırılması, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, mayın temizliği, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ele alacak. Toplantıda ayrıca önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla İran’da yapılması planlanan Suriye konulu ‘Tahran Zirvesi’nin planlaması da görüşülecek. Edinilen bilgiye göre Astana görüşmelerin 10’uncu toplantısında Türk heyeti, Rus ve İranlı muhataplarına Esad rejiminin sorunu askerî usullerle çözme girişimlerine son vermesi gerektiğini iletecek. Özellikle İdlib hususunda, Doğu Guta’da, Humus’ta, Dera ve Kuneytra’da yaşanan senaryonun İdlib’te tekrar etmemesi için uyarıları iletilecek. Ankara, Esad’ın İdlib’de ateşkesi ihlal ettiğini ve sivilleri hedef aldığı konusundaki endişelerini ve uyarılarını sık sık Tahran ve Moskova’ya bildirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde rejimin İdlib’i hedef alması durumunda bunun Astana mutabakatının ihlali manasına geleceğini vurgulamıştı.