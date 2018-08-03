Foreign Policy'de yer alan habere göre ABD yönetimi, mayıs ayında  Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı ülkenin  yoksulluk oranını gösteren rapora itiraz ederek, ülkenin yoksulluk seviyesi  konusunda yanlış ya da eksik bilgiler paylaştı.

Habere göre, Foreign Policy ve kar amacı gütmeyen kriz sitesi Coda  Story, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu BM raporuna karşılık yayımlanan  açıklamaya ait belge ve maillere ulaştı.

Belgelerde, Trump yönetiminin yayımladığı karşıt açıklama konusunda  başvurulan ekonomistler, yönetimin sunduğu rakamların doğru olup olmadığını  sorguladı ancak bu kişilerin yorumları yayımlanan raporda ya silindi ya da  yumuşatıldı.

Sonuçta, BM raporuna karşılık olarak yayımlanan açıklamada halkı  yanlış yönlendiren veriler kullanıldı ve ABD ekonomisinin iyimser bir resmi  çizildi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyinden bir yetkili, söz konusu  açıklamada yer alan "ABD ekonomik büyüme ve refah konusunda yeni bir döneme  giriyor." ifadesi için, bu dönemin Obama döneminde başladığını ve 1-2 yıl içinde  sona ereceğini bu nedenle bu kısmın açıklamada yer almaması gerektiğini belirtti.  Ancak yetkilinin bu tavsiyesi göz ardı edildi ve ifade açıklamada kullanıldı.

Maaşlar konusunda yanlış bilgiler paylaşıldı

Ayrıca, maaşların arttığına dair bir ifadeye karşılık olarak başka bir  yetkilinin "Yöneticiler harici maaşlar artmadı." diye yazdığı kısım da açıklamada  yer almadı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, mayıs ayında yayımladığı raporda,  40 milyon Amerikalının yoksul olduğunu ve 5 milyondan fazla insanın "Üçüncü Dünya  Ülkesi şartlarında" yaşadığını belirtmişti.

Raporda,  sosyal harcamalardaki  vergi kesintilerinin ülkedeki  eşitsizliği artırdığına işaret edilerek, Trump yönetiminin ekonomik politikaları  sert bir şekilde eleştirilmişti.

BM raporu, ABD Nüfus Dairesi yoksulluk verilerine dayanmasına rağmen,  ABD yönetiminin sert eleştirilerine maruz kalmıştı.