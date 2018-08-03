Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgesel çekimi için gittikleri Orta Afrika Cumhuriyeti’nde araçlarıyla ilerlerken silahlı saldırıya uğrayıp öldürülen Rus gazetecilerin naaşları Rusya’ya gönderilmek üzere yola çıktı. Azerbaycan asıllı Orhan Camal, Aleksandr Rastorquyev ve Kiril Radçenko isimli gazetecilerin Rusya’ya götürülmesiyle ilgili program belli oldu. Gazetecilerin naaşları Bangui havaalanından yola çıktı. Naaşların önce Fransa’nın başkenti Paris’e ulaştırılacağı, buradan da Moskova’ya götürüleceği öğrenildi.

Uçağın 5 Ağustos’ta Moskova’ya ulaşacağı belirtildi. Gazetecilerin cenaze törenleri hakkındaki duyurunun ise Pazar günü Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.