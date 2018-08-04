Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Deprem Network Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremin, 35,19 derece kuzey enlem ve 81,11 derece boylam içerisinde meydana geldiği kaydedildi. Can veya mal kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.