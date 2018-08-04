Çin Deprem Network Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremin, 35,19 derece kuzey enlem ve 81,11 derece boylam içerisinde meydana geldiği kaydedildi. Can veya mal kaybı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem
04.08.2018 - 09:12 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’in güneydoğusundaki Tibet otonom eyaletinde bulunan Rutog bölgesinde mahalli saate göre 12.30’da 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Etiketler : çin,tibet,deprem,
574711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/574711.aspx
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