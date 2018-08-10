ABD'nin New Jersey eyaletinde, içinde ABD Başkanı  Donald Trump'a yönelik yazılı bir notla gökyüzünden düşen şüpheli kutu endişeye  yol açtı.

New Jersey South Brunswick bölgesindeki insanlar tarafından bulunan  paraşüte bağlı strafor paket korkuya neden oldu. Olay yerine gelen polis ve bomba  imha ekipleri, içinden garip bir ses gelen paket buldu.

Polisler, el yazısıyla yazılmış ve paketin dışına iliştirilmiş, "NASA  atmosferik araştırma aracı, bomba değil! Bulunduğunda ... numarayı arayın. Eğer  bunu alan Başkan'a yakınsa, NASA'dan kendisine harika bir golf turu dileriz."  yazılı bir not buldu.

NASA tarafından yapılan açıklamada, kutunun kendilerine ait olduğunu  ve bunun "içinde ozonu ölçen aletlerin bulunduğu bir hava balonu" olduğu  belirtildi.

New Jersey Rutgers Üniversitesine ait bir alandan atmosfere salınan  balondan çıkan notun, yaz tatili kapsamında araştırmada çalışan bir öğrenci  tarafından "kaygısız" bir şekilde iliştirildiği ve söz konusu kişinin projeden  çıkarıldığı kaydedildi.

Atmosfere aynı gün bırakılan benzer 6 balondan sadece 2'sine  ulaşılabildiği, bulunan diğer balonun da Readington Township'te Başkan Trump'a  ait Bedminster Golf Kulübü'nün yakınına düştüğü bildirildi.

 