Le Figaro'da yer alan habere göre, 28 Haziran'da Gap kenti  yakınlarındaki bir çiftlikte 6 ineğin ölü olarak bulunmasıyla fark edilen şarbon  salgını, kısa sürede yayıldı.

Haberde, salgının iki ay içerisinde 13 ayrı kente yayıldığı ve toplam  28 çiftlikte şarbon hastalığı nedeniyle en az 50 büyükbaş hayvanın telef olduğu  kaydedildi.

Fransa'da son 20 yılda görülen en şiddetli salgın olarak kayıtlara  geçen olayın fark edilmesinden itibaren bölge valiliğinin harekete geçtiği  belirtilirken, 21 günlük karantina işlemi ve aşılama çalışmasının anında  başlatıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, salgını önlemeye yönelik aşıyı üreten İspanyol  şirketinin kapalı olması nedeniyle, Fransız yetkililerin, diğer Avrupa  ülkeleriyle irtibata geçerek aşıyı tedarik ettiği bilgisi de verildi.  Genelde ot yiyen hayvanlarda görülen, bu hayvanlarla temas ya da  bunları besin olarak tüketmekle insana da bulaşabilen şarbon, bakterilerin yol  açtığı bir hastalık. Toprakta yıllar boyunca canlı kalabilen şarbon bakterisine  karşı antibiyotik ve aşı bulunuyor.

Sadece hayvanlarda kullanılabilen aşı ile mikrobun yayılmasının önüne  geçilebilirken, hastalıktan etkilenmemek için hayvan ile hayvanın eti, sütü,  peynir gibi ürünleriyle kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor.