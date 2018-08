Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, tarihinin en çalkantılı günlerinden birini yaşıyor. Seçilmesi ve görev başındaki faaliyetleri ve bütün dünyayı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, kişisel avukatı Michael Cohen ile eski kampanya direktörü Paul Manafort’un suçlu bulunmasın ardından iyice köşeye sıkıştı. ABD medyasında başlayan ‘azil süreci’ (impeachment) tartışmaları biraz daha arttı. Trump, federal savcılığın yürüttüğü dava devam ederken kendisi için söylenen “köşeye sıkıştı” yorumlarına Fox News’ten cevap verdi. Trump, görevden alınma veya yargılanma ihtimaline karşılık bu defa ülkesine karşı ekonomik tehditte bulundu.



“GERİ VİTESE GEÇERİZ”

Trump, kendisine yakın TV kanalından Ainsley Earhardt’ın sunduğu “Fox&Friends” programına katıldı. “Görevini çok iyi yapan bir kişinin nasıl görevden alınması konuşulur” diyen Trump “Yargılanırsam veya görevden alınırsam ekonomi dibe boylar. Herkes çok fakirleşir. Bunu düşünmezseniz, geri vitese öyle rakamlarla karşılaşırsınız ki, inanamazsınız” dedi. Programda kendini ve bugüne kadar yaptığı işleri öven Trump “ABD Başkanı olarak ben seçilmeseydim ekonomi gerileyecekti. Demokratlar seçimi kazansaydı ve Hillary Clinton başkan seçilseydi büyüme negatif olacaktı. Biz 10 trilyon dolar büyüklüğünde iş yaptık” iddiasında bulundu.



İTİRAF ETTİ

Trump, ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına seçim kampanyası döneminde konuşmamaları amacıyla yapılan ödemeleri kampanya bütçesinden değil kendi cebinden yaptığını söyledi. Bunun seçim yasasına aykırı olmadığını savunan Trump, önceki gün FBI ile iş birliği yapmayı kabul eden eski avukatı Michael Cohen’i ise aynı konuda ‘hikâyeler uydurmakla’ suçlamıştı. “Para kampanyadan değil, benden geldi. Ve bunun hakkında tweet attım” diyen Trump, “Bu bir kampanya ihlali değil. Başkan Obama’ya bakarsanız, çok büyük bir kampanya ihlali vardı ancak farklı bir adalet bakanı olduğu için çok farklı bir şekilde değerlendirildi” ifadelerini kullandı. ABD medyası, kasım ayındaki Kongre seçimlerinde Demokrat Parti’nin zafer elde etmesi durumunda, Trump’ın azil sürecinin başlayabileceğini yazıyor.

Can çekişiyor

BBC programcısı Justin Webb, ABD Başkanı Trump için, “Başı bu sefer gerçekten büyük dertte” dedi. BBC Radio’da görev yapan Webb ve aynı zamanda Radio Times’ta yazan Webb “Azil süreci Amerika’nın her eyaletini ve bütün dünyayı etkileyecek. Beyaz Saray kanuni bir tehlike karşısında dostlarını desteklemez ya da düşmanları engellemez. Yaralı bir hayvan gibi ve yaralı bir devlet başkanı çok tehlikeli olabilir” dedi. Eski avukatı Michael Cohen’in Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiğini söylemesinin ardındadn gözlerin 2016 yılındaki ABD’deki seçimlere Rusya’nın müdahalesini soruşturan özel savcı Robert Mueller’e çevrildiğini belirten Webb “Trump’ı indirebilecek tek isim eski FBI Başkanı Mueller. Eğer Trump endişelenmeye başlarsa Mueller’i görevden alabilir ve bu kriz bir acil duruma dönüşür. Demokratlar, bir anayasa komitesi başkanın yasal olarak hareket edip etmediği konusunda karar verene kadar Senato’nun askıya alınmasını isteyebilir. Demokrat Parti’deki bağlantılarım, Mueller görevden alınırsa büyük şehirlerde protesto gösterilerinin yapılacağını söylüyor. Bu da ABD’yi değiştirecek bir anayasal krize yol açar. Başı belaya girdiğinde uzlaşır mı? Hayır. Bu başkan, örgütlü ya da stratejiyi hesaba katmadan, ulusal ve uluslararası arenada eskilerin yerini alacak yeni krizleri başlatabilecek kavgacı bir yapıya sahip” dedi.

Cohen’e mahkeme celbi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen mahkemeye çağrıldı. Cohen’in avukatı Lanny Davis gece CNN televizyonunda katıldığı programda, “Cohen’in Trump hakkında hem Washington’ı hem de New York eyaletini ilgilendirecek bilgilere sahip olduğuna inanıyorum” dedi. Bunun üzerine Cohen için mahkeme celbi çıkarıldı. New York eyaleti Vergi Dairesi Sözcüsü James Gazzale “Michael Cohen için yapılan açıklamalar ışığında mahkeme celbi çıkarıldığını teyit ediyoruz” dedi. New York’ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarılmış, Cohen’in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirilmişti. Cohen’in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtilmişti. Trump’ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.