Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğini duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Myanmar hükûmetinin, yardım kuruluşlarının Arakan’daki faaliyetlerini büyük oranda engellediğine değinerek “Yardım kuruluşlarının faaliyetlerine devam edebilmesi için bölgeye erişim izni verilmesi gerekiyor. Ayrıca hareket özgürlüğü, güvenlik, vatandaşlık gibi bu krizin temel problemlerine de işaret edilmesi lazım” ifadesini kullandı. Dujarric, Arakan’da insanların insani yardım ihtiyacının çok fazla olduğuna vurgu yaparak “BM, Arakan’daki insani durumdan derin endişe duyuyor. Arakan’da 660 bin, (Müslümanların yoğunlukla yaşadığı) kuzeyinde 176 bin kişi insani yardıma muhtaç” uyarısında bulundu. Dujarric “Arakan’da şiddet olaylarının sürdüğüne dair bilgiler geliyor. Bu yılın ocak- haziran aylarında 11 bin Arakanlı Müslüman mülteci Bangladeş’e geçti” bilgisini paylaştı. Arakan Rohingya Birliği Başkanı Wakar Uddin de, “Arakanlı Müslümanlar için güvenlik en birincil endişe olmaya devam ediyor. Haksız tutuklamalar var. Birçoğu evlerini geride bırakarak Bangladeş’e gitmeye hazırlanıyor. Arakanlı Müslümanlara uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Bu kısıtlamalar, seyahat, ibadet, eğitim, sağlık hizmetlerine erişim ve bazı diğer temel insan haklarının kısıtlanmasını kapsıyor” açıklamasında bulundu.