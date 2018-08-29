Rus RIA ajansının haberine göre Bogdanov, aynı konuda Suriye hükümeti ve muhalif gruplarla da temas edildiğini belirtti. Rusya'dan destek alan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın, ülkenin kuzeyindeki İdlib'e karşı büyük bir askeri operasyon planladığı düşünülüyor.
Rusya'dan İdlib açıklaması
29.08.2018 - 15:45 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Suriye'nin isyancıların hakim olduğu İdlib vilayetindeki durum hakkında İran ve Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.
Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov,
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