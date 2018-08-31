Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda bıçaklı saldırganın 2 kişiyi yaraladığı ardından saldırganın polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandığı açıklandı. Amsterdam polisi yaptığı açıklamada istasyonun tahliye edildiğini ve bütün seferlerin durdurulduğunu belirterek, “Amsterdam merkez istasyonda bir bıçaklama olayı oldu ve ardından bir şüpheli vuruldu” ifadelerini kullandı.