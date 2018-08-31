Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda bıçaklı saldırganın 2 kişiyi yaraladığı ardından saldırganın polis tarafından vurularak yaralı halde yakalandığı açıklandı. Amsterdam polisi yaptığı açıklamada istasyonun tahliye edildiğini ve bütün seferlerin durdurulduğunu belirterek, “Amsterdam merkez istasyonda bir bıçaklama olayı oldu ve ardından bir şüpheli vuruldu” ifadelerini kullandı.
Amsterdam'da bıçaklı saldırı dehşeti! 2 kişi yaralandı
31.08.2018 - 15:09 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'da bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Amsterdam'da bulunan bir tren istasyonunda, bıçaklı bir saldırgan 2 kişiyi yaraladı.
Etiketler : hollanda,saldırı,amsterdam,bıçaklı saldırı,
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