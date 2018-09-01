Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM), 1 milyon Müslüman Uygur’un terör bahanesiyle Uygur Özerk Bölgesi’ndeki “yeniden eğitim kaplarında” gözaltında tutulduğuna dair rapor yayınladı. Raporun hemen ardından BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Çin’e, kanuna mugayir tutuklamalara son vermesi için çağrıda bulundu. Çin hükûmeti iddiaları reddederek birkaç radikalin “yeniden eğitim kamplarında” tutulduğunu açıkladı. Komite, gözaltına alınma sebeplerinin ve kamplardaki kişi sayılarının açıklanmasını; etnik ve dinî sebeplerle tutuklama iddiaları için soruşturma açılmasını talep etti. Bu arada, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, toplama kamplarındaki insanlara zorla Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping’e bağlılık yemini ettirildiğini açıkladı. Dünya Uygur Kongresi de haklarında hiçbir suçlama olmaksızın süresiz olarak kamplarda tutulan Uygurlara, Komünist Parti sloganları atmaya zorlandığını duyurdu. Hangi suçlamayla tutuklandığını bilmeyen insanların avukatları dâhil hiçbir aile üyesi veya akrabayla görüştürülmediği açıklandı.