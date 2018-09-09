Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyrizor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Savçenko, “Deyrizor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.