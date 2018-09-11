Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan yeni bir Türkiye açıklaması geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceği ancak tarafların ortak payda arayışında olduğunu söyledi.

Ryabkov şöyle konuştu:

"Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor."