Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün kampının bulunduğu Pensilvanya eyaleti ve çevresinde yayım yapan “The Press” adlı gazetede “Toplum Farkındalığı Devam Ediyor” başlığıyla yeni bir makale yayımlandı. Aynı gazetede geçen hafta çıkan “Toplum Farkındalığı” başlıklı makaleye atıfla kaleme alınan yazıda, FETÖ kampının bulunduğu Saylorsburg çevresinde yaşayan yerel halkın endişeleri yer aldı. Makalede, FETÖ’nün üniversiteler ve yerel kiliselere sızmasından endişe duyulduğuna işaret edilerek, halkın “Neden kilise toplantılarımıza ve ayinlerimize geliyorlar? Okullarda, çocuklarımıza Gülen’in öğretilerinin verilip verilmediğinden endişeliyiz” ifadelerine yer verildi.

FETÖ’nün kampının “yetkili olmayanların giremeyeceği bir bölge” gibi olmasının tedirginlik oluşturduğuna değinilen makalede, “Bu bölgenin kontrolünü ellerine almalarından endişeliyiz, son zamanlarda çevrede birçok ev alıyorlar” denildi.



ÇEVRE SAKİNLERİ: ENDİŞELİYİZ

Makalede bölgede yaşayanların “Kamptan yıllardır gelen silah seslerinden endişeliyiz. Ailem için endişeliyim”, “3 çocuk annesi olarak bu kamptan endişeliyim. Bir din adamını korumak için neden silahlı güvenlik görevlileri kullanıyorlar?” şeklindeki görüşlerine de yer verildi.

Makalede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kim olduğuna ve FETÖ’nün sözleşmeli okullarının durumuna ilişkin video ve yazıların yer aldığı internet bağlantıları da paylaşıldı. Kasaba yakınındaki Wind Gap bölgesinde yaşayan ve temizlik şirketi işleten Amerikalı John Favere, söz konusu makalelerin toplumu bilgilendirmesi bakımından çok faydalı olduğunu belirtti. Çevre sakinlerinin kampın silahlı korumalar tarafından korunmasına şaşırdığını anlatan Favere, “Neticede civarda yaşayanlar, bu makaleler sayesinde kampta neler olup bittiğini anlama fırsatı buldu.” ifadesini kullandı.