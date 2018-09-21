Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etme iddiasıyla kullandığı özel güvenlik ve askeri hizmetler şirketi Castle International, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği destekle dikkati çekiyor. Suriye’de paramedik hizmet, askeri sıhhiye, muharip ve temel piyade eğitimi veren şirketin çalışanları, çoğunlukla daha önce savaş bölgelerinde görev yapmış ya da ordudan ayrılmış askerlerden oluşuyor.

Şirketin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ile çalıştığına dair birçok belge ve fotoğraf da hem internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında açık şekilde bulunuyor. Şirkete bağlı faaliyetlerde bulunan Special Projects Group’un (SPG-Özel Proje Grubu) sosyal medya hesaplarındaki birçok fotoğrafta da terör örgütü mensubu olduğu anlaşılan kişilerle şirket çalışanı askeri üniformalı personel birlikte görülüyor. “Sabah dersi” açıklamasıyla paylaşılan fotoğraflardan birinde bir odada silahlarını yere bırakmış örgüt üyelerine eğitim verildiği görülüyor. Bir başka fotoğrafta terör örgütünün simgelerini taşıyan kıyafetler giymiş silahlı kadınlarla Amerikalı şirket personeli olduğu düşünülen kişiler poz veriyor.



2014’TE İŞ BİRLİĞİNE GİTTİLER

Castle International’ın internet sitesinde, terör örgütü YPG ile yapılmış bir sözleşmeye de yer veriliyor. Sözleşme metninde, YPG’nin “uzun süreli sözleşmeye dayalı anlaşma için Castle International LLC ile muharebe tıbbi yardımı ve lojistik konularındaki uzmanlık alanında yakın ilişki” kurmayı arzu ettiği belirtiliyor. Ekim 2014 tarihli sözleşme metninin altında YPG’liler Redur Xelil ve Naser Hajimansur ile Dan Chirkoff, Ram A. Patten ve Michal Qarajouli adlı kişilerin imzaları bulunuyor.