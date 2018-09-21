Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından kızışan ticaret savaşı, bugün yeni bir boyut kazandı. Bugün Pekin'den gelen açıklamada, Washington'a "Uyguladığın son yaptırımları kaldır ya da sonuçlarına katlan!" mesajı verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, ABD'nin Çinli bir askeri kurumu yaptırım listesine, Rusya ile askeri alandaki ilişkisinden dolayı, almasının hemen ardından geldi.

Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da savunma ve istihbarat alanlarında rol oynayan 33 kişi ve kuruluşu dün "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesine eklemişti. Bakanlık ayrıca, Rusya ile askeri alandaki ilişkisinden dolayı Çinli bir askeri kurumu ve kurumun direktörünü de yaptırım listesine almıştı.

Açıklamada, söz konusu Çinli kurumun, zaten "Özel Belirlenmiş Kişiler" listesinde yer alan bir Rus askeri firmasıyla alışveriş yapması ve Moskova'dan savaş uçağı ve füze sistemleri alınmasında rol oynaması nedeniyle yaptırıma maruz kaldığı ifade edilmişti.