Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail ile uluslararası ara bulucular yoluyla açık veya gizli müzakerelere hazırız" dedi.
Abbas: İsrail ile müzakerelere hazırız
21.09.2018 - 18:23 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail ile uluslararası ara bulucular yoluyla açık veya gizli müzakerelere hazırız" dedi.
Etiketler : abbas,filistin,israil,
581394 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/581394.aspx
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