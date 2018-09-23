Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haaretz gazetesi, İl-20 vakasına Rusyanın vereceği yanıtın İsrail Hava Kuvvetleri’nin ''kanatlarını kırparak'' Suriye hava sahasındaki uçuşlarını kısıtlayabileceği yorumunda bulundu.

Gazetenin haberine göre İsrailli yetkililer, Rus yönetiminin Suriye hava sahasını 1 hafta boyunca kapatmakla sınırlı kalacağını ve kendi üslerinin yakınında uçuşları yasaklamayacağını umuyor.

Haberde, bu tür yaptırımların İsrail uçaklarının Şam'ın kuzeyine ulaşımını engelleyeceği ve dolaysıyla Suriye rejiminin güvenli bölgeler kurmalarına, İran'a ise bölgedeki pozisyonlarını güçlendirmeye imkân tanıyacağı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve İsrail'in uçak trajedisi sebebiyle rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

İsrail uçakları Suriye'de Rus İl-20 uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirip içindeki 15 mürettebatla birlikte düşmesine neden olmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise İsrail'in Suriye'de kazaları önlemeye yönelik anlaşmaları ihlal ettiğini, uçaklarının bulundukları nokta hakkında yanlış bilgi verdiği açıklamasını yaptı.