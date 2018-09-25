Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, BM 73. Genel Kurulu'na hitap edecekti. Ancak New York'ta trafiğe takılan Trump konuşma sırasını kaçırdığı için Ekvador Devlet Başkanı Genel Kurul'a hitap ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasının ardından BM 73. Genel Kurulu'na ilk hitap eden isim Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer oldu.

BM Genel Kurulu'ndaki ikinci konuşmayı ise, ABD Başkanı Donald Trump yapacaktı ancak trafiğe takılınca, konuşma sırası Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya geçti. Moreno şu anda BM Genel Kurulu'na hitap ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından dördüncü sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor.