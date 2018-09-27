Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 15 yılın en üretken film yönetmenlerinden biri kabul edilen Hebie, dün akşam saatlerinde Burkina Faso’daki film çekimleri sırasında yaşamını yitirdi.

Kültür ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılanan ünlü yönetmenin ani ölümünü ülkedeki yerel basın, “Siyah perde Burkina sinemasına düştü” başlığıyla verdi.

Hebie son olarak ülkede büyük beğeni toplayan "Commissariat de Tampy" ile babası bekçi olan başarılı bir lise öğrencisini hayatını konu edinen "Lise Yıldızı ve Yolsuzluk" isimli dizilerin yönetmenliğini yapmıştı.

Hebie'nin, “le Fauteuil” (Koltuk) isimli uzun metrajlı filmine, Vagadugu 21. Panafrican Film ve Televizyon Festivali'nde Oumarou Ganda Ödülü verilmiş, aynı film Güney Kore'de de 2009 Pusan Uluslararası Film Festivali'nde yer almıştı.

Ünlü yönetmen, Vagadugu Panafrican Film Festivali FESPACO tarafından 2 yılda bir Vagadugu’da düzenlenen ve Afrika ülkelerindeki sinemacılarının büyük bir katılım gösterdiği 2015'teki festivalde en iyi poster ödülünü alan '' Cellule 512 '' ve Raison du Plus Fort gibi filmleriyle de adından söz ettirmişti.

Öte yandan Hebie, FESPACO'nun daimi sekreterliği ve Burkina Ulusal Televizyon Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burkina Faso Cumhurbaşkanı Rock Marc Christian Kabore, “Onun ölümü Burkina ve Afrika sineması için büyük bir kayıptır. Ailesine ve kültür dünyasına yürekten başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.