Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki yağarken ABD Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin daha önce yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’la ilişkilerini sürdüreceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, bugün de Suudi Arabistan’a teşekkür etti. Trump twitterdan yaptığı açıklamada, “Petrol fiyatları düşüyor. Bu harika. Sanki Amerika ve dünya için büyük bir vergi indirimi gibi. Keyfini çıkarın. Ücretler 82 dolardan 54 dolara düştü. Suudi Arabistan’a teşekkürler. (Fiyatları) Daha da düşürelim” ifadelerini kullandı.

Trump dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini belirten Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da farklı sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.