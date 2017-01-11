Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'ndaki Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslim töreninde yaptığı konuşmada, silahın yapımında emeği olanlara teşekkürlerini sundu.

Milli Piyade Tüfeği'nin, güvenlik güçlerinin güvenle kullanacağı bir silah olduğunu vurgulayan Bakan Işık, Türkiye'nin 14-15 yıl önce savunma sanayi alanında yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu belirtti.

Bu oranı bugün yüzde 40 seviyesine düşürdüklerini vurgulayan Işık, "Hedefimiz bu oranı yüzde 20'lerin de altına düşürmek. Artık Türkiye, başkasına bu noktada gıptayla bakan bir ülke değil, pek çok ülkenin kendisine gıptayla baktığı, yani gıptayla bakılan bir noktaya geldi." ifadesini kullandı.

Milli Piyade Tüfeği, Orgeneral Çolak'a teslim edildi

MKE Silah Fabrikası'ndaki törenle, Türk mühendislerince tasarlanan yerli üretim Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, tören alanındaki bir MPT-76'yı Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a verdi.

Bakan Işık ve Orgeneral Çolak'tan MPT-76 ile atış

Törenin ardından Milli Savunma Bakanı Işık ve Orgeneral Çolak, binadaki atış poligonuna gitti. Milli Piyade Tüfeği ile ilk olarak Bakan Işık, atış gerçekleştirdi.

Işık, 5 atışta da hedefi tam isabetle vurmasının ardından, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile hedef kağıdını inceledi. Orgeneral Çolak, Milli Savunma Bakanı Işık'ın atışlarına yönelik, "Vuruş istikrarınız çok güzel" ifadesini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak da yaptığı 5 atışla hedefi tam isabetle vurdu.