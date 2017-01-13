Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinden itibaren Facebook'ta erişim sıkıntısı yaşanmaya başlandı. Facebook'ta yaşanan erişim probleminin ardından dünyada milyonlarca kullanıcı, erişim sıkıntısı yaşamadan Facebook'a nasıl girerim? sorusunun cevabını aramaya başladı. Facebook'ta yaşanan erişim problemlerini aşmak için yapmanız gerekenler burada. Facebook'ta erişim problemi yaşamamak ve Facebook'a rahat erişebilmek için yapmanız gereken, dil ayarlarına girip kullandığınız dili farklı bir dil ile değiştirmek...

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, Facebook’a erişimde sıkıntı yaşıyor.

Down Detector isimli internet sitesi, Facebook’a ulaşımda Orta Avrupa ile ABD’nin batı ve doğu kıyılarında sorun yaşandığına dair raporlar geldiğini duyurdu.



FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.