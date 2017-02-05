Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yaşattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 3 Şubat'ta El Bab'taki terör örgütü DEAŞ hedeflerine harekat düzenlenmiş, 32 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde El Bab valisi Ebu Halid Ürdüni de yer aldı. Ürdüni'nin öldürüldüğü bilgisi, terör örgütü DEAŞ'ın üyeleri arasındaki yazışmalarıyla da teyit edildi.